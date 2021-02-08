İstanbul'un en ilginç sokak isimleri! O sokak cephane ve mühimmat deposu olarak kullanılmış

Her insanın bir adı olduğu gibi sokakların da isimleri var. Üstelik bu isimlerin de birer hikayesi bulunuyor. Sizler için İstanbul'daki kulağa ilginç gelen Tomtom Kaptan, Taktaki, Altıpatlar ve Merkep Bağırtan Sokaklarını gezdik. Altıpatlar Sokağı İstanbul'daki en ilginç sokak isimlerinden birisi. Sokak adını zamanında cephane ve mühimmat deposu olarak kullanılmasından alıyor. İşte İstanbul'un en ilginç sokak isimleri ve hikayeleri...