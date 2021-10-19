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İstanbul'un bitmeyen çilesi trafik

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Giriş: 19.10.2021 09:04
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul'un güne trafik yoğunluğu ile başladı. Trafiktaki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor.

İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Toplu ulaşımda özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Mecidiyeköy gibi aktarma notlarında yolcu yoğunluğu artıyor. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların duraklarda uzun süre toplu taşıma aracı beklediği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda yoğunluk gözlenirken D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna, Şirinevler, İncirli ve Merter'de trafik arttı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

Mecidiyeköy Meydanı'nda D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde Avcılar yönünde yan yolda ve Büyükçekmece istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Haramidere metrobüs durağında da Zincirlikuyu yönünde araca binmek isteyen yolcular yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Kartal ve Maltepe'de trafik yavaş ilerliyor. Kozyatağı ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru oluşan trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine doğru Sancaktepe, Kavacık ve Altunizade'de yoğunluk gözlendi.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

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