İstanbul’u erguvan ağaçları süsledi! Pembe çiçekli ağaçlar Boğaz’ı süsledi

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve Marmara ve Akdeniz kıyılarında da sıkça görülen erguvan ağaçları çiçek açtı. İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

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