25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’u erguvan ağaçları süsledi! Pembe çiçekli ağaçlar Boğaz’ı süsledi

İstanbul’u erguvan ağaçları süsledi! Pembe çiçekli ağaçlar Boğaz’ı süsledi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 15:58
Baharın müjdecisi olarak bilinen ve Marmara ve Akdeniz kıyılarında da sıkça görülen erguvan ağaçları çiçek açtı. İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’u erguvan ağaçları süsledi!
İstanbul’u erguvan ağaçları süsledi!
Kimyasal paniği! Elektrik direğine çarptı yola aktı
Kimyasal paniği! Elektrik direğine çarptı yola aktı
Termometreler 42 dereceyi gösterdi!
Termometreler 42 dereceyi gösterdi!
Üst geçitte ölüm riski
Üst geçitte ölüm riski
Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek?
Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek?
Avcılar’da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı
Avcılar'da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı
Şarampole devrilme anı kamerada!
Şarampole devrilme anı kamerada!
Çöl tozunun sağlığa zararları neler?
Çöl tozunun sağlığa zararları neler?
X’e bant daralması geliyor
X'e bant daralması geliyor
Koyun sürülerinin göçü erken başladı
Koyun sürülerinin göçü erken başladı
Ustayı çileden çıkaran hırsızlar!
Ustayı çileden çıkaran hırsızlar!
Genç kız falezlerde mahsur kaldı
Genç kız falezlerde mahsur kaldı
Daha Fazla Video Göster