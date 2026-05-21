İstanbul’da kurban pazarları hareketlendi: İyi kurbanlık nasıl seçilir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Arnavutköy'deki kurban pazarında satıcılar son hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlar da hem bütçelerine uygun hem de en sağlıklı kurbanlığı seçmek için pazarlık masasına oturuyor. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, uzman konuğuyla birlikte kurban alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini yerinde inceledi.