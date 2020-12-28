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İstanbulluların bitmeyen çilesi: Metrobüs! Yine tıklım tıklım! A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 15:14
İstanbul'da metrobüsler artık yolculara çile oldu. Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı araçlarda yolculuk özellikle salgın sürecinde çok riskli hale geldi.  A Haber ekibi de metrobüse bindi.  O kalabalığı, tehlikeyi ve çileyi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

İstanbul'da metrobüsler artık yolculara çile oldu. Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı araçlarda yolculuk özellikle salgın sürecinde çok riskli hale geldi. A Haber ekibi de metrobüse bindi. O kalabalığı, tehlikeyi ve çileyi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Koronavirüs unutuldu metrobüs durakları doldu taştı.

O yoğun kalabalık İstanbullular için gün sonunda da devam ediyordu.

Hem metrobüs durakları, hem de metrobüste adeta koronavirüs kol geziyordu.

Neredeyse tüm yolcular ayakta dip dibe yolculuk yaptı. Sosyal mesafe yine yok sayıldı.

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