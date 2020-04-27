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İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibarıyla sona erdi.
YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR
Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.
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