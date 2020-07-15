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İstanbullular Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne akın etti

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Giriş: 15.07.2020 18:56
Güncelleme:15.07.2020 18:58
İstanbullular 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne akın etti. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar şehitler için dua etti. A Haber'e konuşan bir 15 Temmuz gazisi ise "O gece hain FETÖ'cü bir rütbeli bizleri göstererek 'kafalarına sıkın' diye bağırdı. Bu emir üzerine askerler üzerimize doğru sıktı ve o esnada ben sol ayağımdan vuruldum. Ama Allah'a şükür vatanımızı kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de..." diyerek o gece yaşadıklarını anlattı.
İstanbullular 15 Temmuz Şehitliği'ne akın etti
İstanbullular 15 Temmuz Şehitliği'ne akın etti
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