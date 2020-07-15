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İstanbullular Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne akın etti
İstanbullular 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne akın etti. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar şehitler için dua etti. A Haber'e konuşan bir 15 Temmuz gazisi ise "O gece hain FETÖ'cü bir rütbeli bizleri göstererek 'kafalarına sıkın' diye bağırdı. Bu emir üzerine askerler üzerimize doğru sıktı ve o esnada ben sol ayağımdan vuruldum. Ama Allah'a şükür vatanımızı kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de..." diyerek o gece yaşadıklarını anlattı.