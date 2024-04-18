18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'dan "yüzen kale" geçti

İstanbul'dan "yüzen kale" geçti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 15:36
TCG Anadolu'ya benzerliği ile bilinen İspanyol savaş gemisi Juan Carlos, İstanbul'a geldi. Bir süre Sarayburnu'nda demirleyen gemi sabah saatlerinde ayrıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faciadan dönüldü! İşçilerin kaldığı...
Faciadan dönüldü! İşçilerin kaldığı...
İstanbul’dan yüzen kale geçti
İstanbul'dan "yüzen kale" geçti
19 yaşındaki genci itfaiye eri ikna etti
19 yaşındaki genci itfaiye eri ikna etti
1,5 ton kaçak midye ele geçirildi
1,5 ton kaçak midye ele geçirildi
Uyuşturucu kullanan gençler arasında kavga
Uyuşturucu kullanan gençler arasında kavga
Yazlık bölgelerde ev kiralamada yeni dönem
Yazlık bölgelerde ev kiralamada yeni dönem
Kilolarca altınla kayıplara karıştılar!
Kilolarca altınla kayıplara karıştılar!
Sıcaklık bir günde 25 derece düştü
Sıcaklık bir günde 25 derece düştü
Market deposunda yangın
Market deposunda yangın
İstanbul’da at eti skandalı!
İstanbul'da at eti skandalı!
Market çalışanına kurşun yağdırdı
Market çalışanına kurşun yağdırdı
Bursa’da yol verme kavgası
Bursa'da "yol verme" kavgası
Daha Fazla Video Göster