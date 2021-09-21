İstanbul’da yeni tehlike: Baldırsokan sineği

İstanbul'da asya kaplan sivrisineğinden sonra bu defa da baldırsokan sineği tehlikesi baş gösterdi. Peki yüksek ateşten kas ağrısına kadar birçok sıkıntıya yol açan bu sinekten nasıl korunulmalı? Yanıtını A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. İç hastalıkları uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, “Lokal bölgede kızarıklık şişlik ödem gördük. Bzı insanlarda çok fazla reaksiyon yarattı bu” dedi.

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