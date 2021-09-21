21 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da yeni tehlike: Baldırsokan sineği
İstanbul'da asya kaplan sivrisineğinden sonra bu defa da baldırsokan sineği tehlikesi baş gösterdi. Peki yüksek ateşten kas ağrısına kadar birçok sıkıntıya yol açan bu sinekten nasıl korunulmalı? Yanıtını A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. İç hastalıkları uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, “Lokal bölgede kızarıklık şişlik ödem gördük. Bzı insanlarda çok fazla reaksiyon yarattı bu” dedi.