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Müşteri duştayken fark etti: Güzellik merkezlerinde peş peşe kamera skandalları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müşteri duştayken fark etti: Güzellik merkezlerinde peş peşe kamera skandalları

Bungalov ve güzellik merkezlerinin ardından bu kez zayıflama merkezinde gizli kamera iddiası gündeme geldi. İddiaya göre bir müşteri, duş aldığı sırada gizli kamerayı fark etti. Olay sonrası güvenlik ve kişisel veri tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık vatandaşların alabileceği önlemler hakkında önemli uyarılarda bulundu. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Murat İçen, skandalın detaylarını aktardı.

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