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İstanbul'da Vezneciler metro durağında yangın.

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Giriş: 08.09.2023 17:35
İstanbul'da Vezneciler Metro durağında yangın çıktı. Yürüyen merdivenlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü..
Vezneciler metro istasyonunda yangın paniği
Vezneciler metro istasyonunda yangın paniği
İstanbul’da Vezneciler metro durağında yangın.
İstanbul'da Vezneciler metro durağında yangın.
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