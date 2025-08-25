25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
İstanbul’da vahşet! Tartıştığı annesini katletti

İstanbul'da vahşet! Tartıştığı annesini katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 06:30
İstanbul Sultangazi'de 45 yaşındaki Ciğdem Kınay, tartıştığı oğlu Azad Kınay tarafından öldürüldü. Silahla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, anne katili oğlu olay yerinden kaçtı.

Sultangazi'de, Çiğdem Kınay (45) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Azad Kınay(20) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Annenin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'nci katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Azad Kınay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina Sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Bina sakinlerinden olay hakkında bilgi alan ekipler, çevredeki kameraları incelemeye aldı. Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen Kınay'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Çiğdem Kınay'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, annesini öldürdükten sonra kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
İstanbul’da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
İstanbul'da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
Tuzla’da otomobil ve hafif ticari çarpıştı: 5 yaralı
Tuzla'da otomobil ve hafif ticari çarpıştı: 5 yaralı
Şişli’de kaldırıma çarpan araç takla attı
Şişli'de kaldırıma çarpan araç takla attı
Balıkesir’deki 3 depremin ardından son durum nedir?
Balıkesir'deki 3 depremin ardından son durum nedir?
Arnavutköy’de orman yangını
Arnavutköy'de orman yangını
Sındırgı’daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada
Sındırgı'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada
Depoda çıkan yangın gökyüzünü siyah boyadı
Depoda çıkan yangın gökyüzünü siyah boyadı
Freni çekilmeyen tır geri geri gitti araçlara çarptı
Freni çekilmeyen tır geri geri gitti araçlara çarptı
Baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Diyarbakır’da çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Diyarbakır'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Rahvan at yarışları nefesleri kesti
Rahvan at yarışları nefesleri kesti
Emet’te otomobille motosiklet çarpıştı
Emet’te otomobille motosiklet çarpıştı
Daha Fazla Video Göster