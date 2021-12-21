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İstanbul'da ünlü restoranda çatışma! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

DHA
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Giriş: 21.12.2021 14:40
Kadıköy'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti. Çatışmada 3 kişi de yaralandı.
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