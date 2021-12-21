21 Aralık 2021, Salı
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İstanbul'da ünlü restoranda çatışma! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
Kadıköy'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti. Çatışmada 3 kişi de yaralandı.