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İstanbul'da trafik yoğunluğu! Mesai çıkış saatiyle beraber yoğunluk yüzde 85'i buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 18:45
İstanbul trafik durumu mesai çıkış saati ile beraber yoğunlaştı. Megakent'te TEM FSM Anadolu-Avrupa ve D100 Şirinevler-İncirli Yönü, 1 şerit araç trafiğine kapandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu.
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