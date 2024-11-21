İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı...

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde rögarlar taşarken, sokak ve caddeler göle döndü. Toplu taşımada da yağış nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı. Lodos hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. A Haber muhabirleri Esra Akyürek ve Mustafa Kadir Mercan İstanbul trafiğinde ki son durumu aktarırken kameramanlar Özdel Kul ve Niyazi Kurt o yoğunluğu ekranlara getirdi. İşte detaylar…

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