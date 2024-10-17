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İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80...

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 19:02
Güncelleme:17.10.2024 19:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ile beraber trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18.30 civarında trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. Detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Mercan açıklamasında, "Trafik şuan da İstanbul’un genelinde yüzde 80’lere varmış durumda. Avrupa Yakası’nda yüzde 76 olan bu trafik yoğunluğu yüzde Anadolu Yakası'nda 83’lere ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.
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İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80...
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80...
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