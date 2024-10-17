17 Ekim 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ile beraber trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18.30 civarında trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. Detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Mercan açıklamasında, "Trafik şuan da İstanbul’un genelinde yüzde 80’lere varmış durumda. Avrupa Yakası’nda yüzde 76 olan bu trafik yoğunluğu yüzde Anadolu Yakası'nda 83’lere ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.