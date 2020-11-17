İstanbul'da toplu taşımada ürküten manzara! Virüse davetiye çıkardılar

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşımlardaki yoğunluk ürküttü. Birçok özel şirketin halen kademeli mesai sistemine geçmemesi ve İBB'nin de seferlerde araçlarda kısıtlamalara gitmesi otobüslerdeki doluluğu artıttırdı ve sosyal mesafe bir kez daha unutuldu.İşte İstanbul'un toplu taşımasından manzaralar...

Otobüsler tıka basa doldu,yolcular iç içe yolculuk yaptı.

İstanbul'da toplu taşımalarda manzara değişmiyor.

Sabah saatlerinde işe giden İstanbullular, toplu taşımalara yöneldi, otobüs ve duraklarda yoğunluk yaşandı.

Sosyal mesafe kuralları yine hiçe sayıldı, otobüsler hınca hınç doldu.

Polis ekipleri de denetimi elden bırakmadı.

Denetim noktaları oluşturan ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurdu uyarılar yaptı.