09 Ağustos 2023, Çarşamba
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İstanbul'da taksicilerin ekstra zam talebine ret
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammın ardından Taksiciler Esnaf Odası'nın ekstra zam talebine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden ret geldi. Birlik, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok." açıklamasını yaptı.