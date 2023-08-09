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İstanbul'da taksicilerin ekstra zam talebine ret

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Giriş: 09.08.2023 14:21
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammın ardından Taksiciler Esnaf Odası'nın ekstra zam talebine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden ret geldi. Birlik, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok." açıklamasını yaptı.
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