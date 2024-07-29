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İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 09:58
İstanbul'da taksimetrelerde zam güncellemesi geldi. Yüzde 22,19 oranında zamla birlikte indi bindi ücreti 100 liraya yükseldi. Zammın ardından taksiciler, istasyonlarda taksimetre cihazlarını güncelletmek için sıraya girdi.
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