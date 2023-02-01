İstanbul’da silahlı saldırı sonrası ilginç anlar kamerada: 200 metre hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Kasımpaşa’da 61 yaşındaki bir adam yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralandığının farkında olmayan adam, yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra acı hissedip yere yığıldı. Yaralı olarak yürüdüğü anlar ise kameralara yansıyan adam ambulansla hastaneye kaldırırken, polis saldırganın 5 günde 7 kişiyi silahla vuran firari şahıs olduğunu düşünüyor. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kadı Mehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan 61 yaşındaki Erdinç Gülseren aşağıya doğru yürümeye başladı. Gülseren bir süre sonra yokuşun başına geldiğinde silah sesi duydu.