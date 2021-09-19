19 Eylül 2021, Pazar
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İstanbul'da şiddetli yağış devam edecek mi? Meteorolojiden yeni yağış uyarısı
İstanbul'da dün şiddetli yağış vardı. Yağışlar devam edecek mi? Ne kadar sürecek? Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Tüm Türkiye'de sıcaklaıkların 30 derecenin altına mı düşecek? Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.