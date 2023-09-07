İstanbul'da selin geliş anı kamerada! Saniyeler içinde caddeler suyla doldu...

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda evi su basarken 2 vatandaş felaket sonrası hayatını kaybetti. Evlerin yanında çok sayıda iş yeri de hasar görürken Küçükçekmece'de bulunan Mobilyacılar Çarşısı'na sel sularının geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...