07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da selin geliş anı kamerada! Saniyeler içinde caddeler suyla doldu...

İstanbul'da selin geliş anı kamerada! Saniyeler içinde caddeler suyla doldu...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2023 17:47
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda evi su basarken 2 vatandaş felaket sonrası hayatını kaybetti. Evlerin yanında çok sayıda iş yeri de hasar görürken Küçükçekmece'de bulunan Mobilyacılar Çarşısı'na sel sularının geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...
İstanbul’da selin geliş anı kamerada
İstanbul'da selin geliş anı kamerada
Bağlamanın içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Bağlamanın içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Fatih’te tekme ve yumruklar havada uçuştu
Fatih’te tekme ve yumruklar havada uçuştu
Akıllara durgunluk veren kaza kamerada
Akıllara durgunluk veren kaza kamerada
Meteoroloji’den sarı kod uyarısı!
Meteoroloji'den sarı kod uyarısı!
Depremzede öğrenciler UMRE’ye gidiyor!
Depremzede öğrenciler UMRE’ye gidiyor!
Avlan Gölü kurudu
Avlan Gölü kurudu
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
Kiracıdan kiralık daire!
Kiracıdan kiralık daire!
Hastanede dehşet dolu anlar!
Hastanede dehşet dolu anlar!
Eğlence ölümle bitti
Eğlence ölümle bitti
Türkiye’de en güvenli yerler nereler?
Türkiye'de en güvenli yerler nereler?
Daha Fazla Video Göster