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İstanbul’da sahil ve piknik alanları havadan denetleniyor

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Giriş: 13.09.2020 13:00
Güncelleme:13.09.2020 13:12
İstanbul’da sahiller ve piknik alanları havadan denetleniyor. Mesire alanlarında koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu? A Haber muhabiri havadan denetimlere katılarak canlı yayında detayları aktardı.

İstanbul'da sahiller ve piknik alanları havadan denetleniyor. Mesire alanlarında koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu? A Haber muhabiri havadan denetimlere katılarak canlı yayında detayları aktardı.

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Sahil ve piknik alanları havadan denetleniyor
Sahil ve piknik alanları havadan denetleniyor
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