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İstanbul’da sahil ve piknik alanları havadan denetleniyor
İstanbul’da sahiller ve piknik alanları havadan denetleniyor. Mesire alanlarında koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu? A Haber muhabiri havadan denetimlere katılarak canlı yayında detayları aktardı.
İstanbul'da sahiller ve piknik alanları havadan denetleniyor. Mesire alanlarında koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu? A Haber muhabiri havadan denetimlere katılarak canlı yayında detayları aktardı.