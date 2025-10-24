24 Ekim 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul’da sağanak yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 16:19
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber’e İstanbul’da beklenen sağanak yağışın detaylarını anlattı. Tek, yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağını belirterek, özellikle gece saatlerinde şiddetini artıracağını söyledi. İstanbul genelinde yağışların yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
