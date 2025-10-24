İstanbul’da sağanak yağış ne kadar sürecek?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber’e İstanbul’da beklenen sağanak yağışın detaylarını anlattı. Tek, yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağını belirterek, özellikle gece saatlerinde şiddetini artıracağını söyledi. İstanbul genelinde yağışların yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

