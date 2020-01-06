İstanbul'da sağanak etkili oldu! Trafik durma noktasına geldi...

Son dakika haberine göre; İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul'da yağmurun etkisiyle birlikte trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağışlar İstanbul'da sabah trafiğini de etkiledi. Saat 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri ile birlikte zorluk çeken vatandaşların halleri kameralara yansıdı. Halıcıoğlu metrobüs durağında bekleyen vatandaşların şemsiyeleri rüzgara dayanamadı.

Rüzgarlı ve yağmurlu havanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.