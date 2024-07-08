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İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 09:09
Yeni haftada İstanbul trafiğindeki son durum ne? Küçükçekmece ve Yenibosna arasında 5 durağı kapsayan metrobüs çalışması trafiği nasıl etkiliyor? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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