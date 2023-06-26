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İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 12:20
İstanbul'da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı. Denize girmek isteyen vatandaşlar özel plajlara girişte alınan ücretlerden şikayetçi.
İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA PLAJ ÜCRETLERİ NE KADAR?

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