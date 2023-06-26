26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
ABONE OL
İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

İstanbul'da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı. Denize girmek isteyen vatandaşlar özel plajlara girişte alınan ücretlerden şikayetçi.

Tatile gidemeyen İstanbullu plajlara akın ediyor. Ancak fiyatlar tatil bölgelerini aratmıyor.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Sadece bir mavi bayraklı plajın bulunduğu İstanbul'da sahillerde hareketlilik başladı.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

TATİL BÖLGELERİNİ ARATMIYOR

Denize girmek isteyenler bazı noktalarda ücretsiz halk plajlarını belirli noktalarda da özel plaj işletmelerini tercih ediyor.


O plajların ücretleri de tatil bölgelerinden farksız.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 TL ile 350 TL arasında değişiyor.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Heybeliada'da bu ücret özellikle hafta sonunda 560 TL'yi buldu.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Büyükada'daki BELTUR tesisinde ise hafta sonu kişi başı giriş fiyatı 300 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Büyükada'daki BELTUR tesisinde ise hafta sonu kişi başı giriş fiyatı 300 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Şile'de hafta içi 150-400 TL hafta sonu 300-400 TL.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Silivri'de ise hafta içi 250-300 TL hafta sonu 250-300 TL.

Bu tablo ortalama açısından en yüksek ücretler olarak öne çıktı.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Yeteri kadar halk plajının olmadığını söyleyen vatandaşlar özel plaj tesislerinin belirlediği giriş fiyatlarından şikayetçi.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

VATANDAŞ TEPKİLİ

- Bizce biraz pahalı, eğer burası belediye yeriyse ve bu fiyattaysa diğer yerleri düşünemiyorum.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

- 4-5 kişi gitsen en az 400-500 lira şezlong parası veriyorsun. Burası ücretsiz halk plajı, duş imkanı, su, tuvalet imkanı var. Deniz ve kum gayet güzel. Biz evden şemsiyelerimizi, sandalyelerimizi, yiyeceklerimizi yanımızda getirdik.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

- Sahillerimiz parça parça kapatılıyor. Son derece pahalı servislerle Ada halkından da uzaklaştırılıyor.

İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

- Geçen sene Ada Kart'a yüzde 50 indirim vardı, bu sene nasıl bilmiyorum ama tabi çok pahalı 200 lira. 5 kişi gelmişler 1000 TL giriş ücreti verecekler.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA