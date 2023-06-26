İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

- Geçen sene Ada Kart'a yüzde 50 indirim vardı, bu sene nasıl bilmiyorum ama tabi çok pahalı 200 lira. 5 kişi gelmişler 1000 TL giriş ücreti verecekler.

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