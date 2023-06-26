İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar? Şile, Heybeliada, Büyükada, Sarıyer, Silivri... Fiyatlar dudak uçuklatıyor
İstanbul'da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı. Denize girmek isteyen vatandaşlar özel plajlara girişte alınan ücretlerden şikayetçi.
Tatile gidemeyen İstanbullu plajlara akın ediyor. Ancak fiyatlar tatil bölgelerini aratmıyor.
Sadece bir mavi bayraklı plajın bulunduğu İstanbul'da sahillerde hareketlilik başladı.
TATİL BÖLGELERİNİ ARATMIYOR
Denize girmek isteyenler bazı noktalarda ücretsiz halk plajlarını belirli noktalarda da özel plaj işletmelerini tercih ediyor.
O plajların ücretleri de tatil bölgelerinden farksız.
Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 TL ile 350 TL arasında değişiyor.
Heybeliada'da bu ücret özellikle hafta sonunda 560 TL'yi buldu.
Büyükada'daki BELTUR tesisinde ise hafta sonu kişi başı giriş fiyatı 300 TL olarak belirlendi.
Büyükada'daki BELTUR tesisinde ise hafta sonu kişi başı giriş fiyatı 300 TL olarak belirlendi.
Şile'de hafta içi 150-400 TL hafta sonu 300-400 TL.
Silivri'de ise hafta içi 250-300 TL hafta sonu 250-300 TL.
Bu tablo ortalama açısından en yüksek ücretler olarak öne çıktı.
Yeteri kadar halk plajının olmadığını söyleyen vatandaşlar özel plaj tesislerinin belirlediği giriş fiyatlarından şikayetçi.
VATANDAŞ TEPKİLİ
- Bizce biraz pahalı, eğer burası belediye yeriyse ve bu fiyattaysa diğer yerleri düşünemiyorum.
- 4-5 kişi gitsen en az 400-500 lira şezlong parası veriyorsun. Burası ücretsiz halk plajı, duş imkanı, su, tuvalet imkanı var. Deniz ve kum gayet güzel. Biz evden şemsiyelerimizi, sandalyelerimizi, yiyeceklerimizi yanımızda getirdik.
- Sahillerimiz parça parça kapatılıyor. Son derece pahalı servislerle Ada halkından da uzaklaştırılıyor.
- Geçen sene Ada Kart'a yüzde 50 indirim vardı, bu sene nasıl bilmiyorum ama tabi çok pahalı 200 lira. 5 kişi gelmişler 1000 TL giriş ücreti verecekler.
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