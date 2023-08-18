İstanbul'da otopark sorunu büyüyor! Ticaretin kalbi Mercan'da otopark çilesi

Toptan ticaretin kalbi İstanbul Fatih'teki Mercan yokuşu... Uzun süredir orada bir otopark sorunu yaşanıyor. Nedeniyse iki yıl önce yıkılan 430 araç kapasiteli Mercan Katlı Otoparkı'nın bir türlü yenilenmemesi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.

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