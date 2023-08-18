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İstanbul'da otopark sorunu büyüyor! Ticaretin kalbi Mercan'da otopark çilesi

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 14:30
Toptan ticaretin kalbi İstanbul Fatih'teki Mercan yokuşu... Uzun süredir orada bir otopark sorunu yaşanıyor. Nedeniyse iki yıl önce yıkılan 430 araç kapasiteli Mercan Katlı Otoparkı'nın bir türlü yenilenmemesi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.
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