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İstanbul’da okullar tatil edildi! 20 Şubat Perşembe günü eğitime kar engeli

İstanbul’da okullar tatil edildi! 20 Şubat Perşembe günü eğitime kar engeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 16:06
İstanbul Valisi Davut Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.
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İstanbul’da okullar tatil edildi! 20 Şubat Perşembe günü eğitime kar engeli
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