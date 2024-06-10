10 Haziran 2024, Pazartesi
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İstanbul’da okulda kan donduran olay! 'Yandere Simulatör' oyunu oynayan 7. sınıf öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakladı
Kan donduran olay İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Ortaokula giden bir kız çocuğu sınıf arkadaşının dünyasını kararttı. Önce biber gazı ile saldırdı sonra da bıçakladı. Üstelik tüm vahşet okulda yaşandı. Saldırgan çocuğun şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü. Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.