09 Eylül 2024, Pazartesi
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İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Esenler'de okul önlerinde araç ve servis minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evrakları eksiği olduğu belirlenen 5 araca cezai işlem uygulandı.