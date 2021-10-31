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İstanbul’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Elbiselerin astarından 15 kilo eroin çıktı

İHA
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Giriş: 31.10.2021 10:11
İstanbul’da jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyi pazara çıkarma hazırlığında olan bir şahsı gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakaladı. Zanlının aracında yapılan aramada; bagajdaki kadın elbiselerinin astarına özel olarak yerleştirilmiş halde 15 kilo uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; C.S. adlı bir kişinin doğu şehirlerinden yasal olmayan yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul'da "Torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine satacağı ihbarı.

ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli C.S. teknik ve fiziki takibe alındı. Şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı aracı tespit eden ve takibe başlayan jandarma ekipleri, söz konusu aracı uzun bir kovalamacanın ardından Esenyurt'ta durdurdu. Şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi.

ELBİSELERİN ASTARLARINA YERLEŞTİRİLMİŞ

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda; aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo uyuşturucu madde eroin ele geçirildi. Yakalanan C.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, yolda yaşanan nefes kesen operasyon anı ise, saniye saniye kameraya yansıdı.

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