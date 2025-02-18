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İstanbul’da metrobüs alt geçidi su bastı: Vatandaş suların içinde yürümek zorunda kaldı

İstanbul’da metrobüs alt geçidi su bastı: Vatandaş suların içinde yürümek zorunda kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 23:17
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağının alt geçidinin merdivenlerinden sular gelmeye başladı. Oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar suların içerisinden yürümek zorunda kalırken, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekiplerinin tahta paletle önlem aldığı görüldü.
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İstanbul’da metrobüs alt geçidi su bastı: Vatandaş suların içinde yürümek zorunda kaldı
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