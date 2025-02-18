18 Şubat 2025, Salı
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İstanbul’da metrobüs alt geçidi su bastı: Vatandaş suların içinde yürümek zorunda kaldı
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağının alt geçidinin merdivenlerinden sular gelmeye başladı. Oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar suların içerisinden yürümek zorunda kalırken, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekiplerinin tahta paletle önlem aldığı görüldü.