İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban pazarları kurulmaya başlandı! Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

Kurban Bayramı için İstanbul'da Kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez Kurban Satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN