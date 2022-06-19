19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban pazarları kurulmaya başlandı! Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban pazarları kurulmaya başlandı! Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2022 10:37
Kurban Bayramı için İstanbul'da Kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez Kurban Satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.
İstanbulda kurban fiyatları ne kadar? İSTANBUL'DA KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otoyolda bu kadarına da pes’ dedirten yolculuk
Otoyolda bu kadarına da pes' dedirten yolculuk
3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi
3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi
Katil kocanın ’akıl sağlığı’ raporu oyunu!
Katil kocanın 'akıl sağlığı' raporu oyunu!
İstanbul’da kurbanlık fiyatları ne kadar?
İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
200 kiloluk dev kobrayla güreştiler!
200 kiloluk dev kobrayla güreştiler!
Hayvanlar pazardaki yerlerini aldı!
Hayvanlar pazardaki yerlerini aldı!
Babalar Günü yoğunluğu
Babalar Günü yoğunluğu
Babalar çocuklarını asla unutmaz
Babalar çocuklarını asla unutmaz
Barajsız ilk YKS’de ikinci gün
Barajsız ilk YKS'de ikinci gün
Karaburun’da orman yangını
Karaburun'da orman yangını
Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı
Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı
Malatya’da kafeye saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Malatya’da kafeye saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Daha Fazla Video Göster