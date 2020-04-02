İstanbul'da koronavirüs (corona virus) şüphelisi hastaneyi birbirine kattı! O anlar kamerada |Video

İstanbul Beylikdüzü'nde yeni tip koronavirüs (corona virus) şüphelisi hastaneyi birbirine kattı! O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağıran kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI



Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü iddiaya gören Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına korana virüs testi yapmak istedi. Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı. Adeta çılgına dönen kadın, "Ne koranası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek sağlık görevlilerine karşı çıktı. "Ateşiniz yüksek, size test yapılacak" diyerek kadını sakinleştirmeye çalışan sağlık personelinin tavrı ise alkış topladı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, büyük tepki çekti.