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İstanbul'da korkutan yangın! Peş peşe patlama sesleri duyuldu | Olay yerine çevik kuvvet sevk edildi

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Giriş: 01.09.2021 01:11
Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı işhanının 11. Bloğunda yer alan kimya ham madde fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kimyasallar nedeniyle patlamalar yaşanırken, yangın çevresinde bulunan diğer bloklara da sirayet etti. Yangına çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı işhanının 11. Bloğunda yer alan kimya ham madde fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kimyasallar nedeniyle patlamalar yaşanırken, yangın çevresinde bulunan diğer bloklara da sirayet etti.

Yangına çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı işhanının 11 bloğunda yer alan kimya ham madde fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün bloğu sararken, vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atıp itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bir kişiyi yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastaneye kaldırdı.

YANGIN BAŞKA BLOKLARDAKİ İŞ YERLERİNE SIÇRADI
İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri ve özel harekat ekipleri, yangın mahallinde önlem alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırdı.

Polis ekiplerinin uyarıları üzerine uzaklaşan vatandaşlar, yangını söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

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