02 Ağustos 2024, Cuma
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İstanbul’da korkutan yangın! Beylikdüzü’nde iş yerinde büyük bir yangın çıktı
İstanbul Beylikdüzü Haramidere’de yangın, saat 22.10 sıralarında bir iş yerinden çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın alevleri kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.