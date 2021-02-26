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İstanbul’da kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı

DHA
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Giriş: 26.02.2021 13:08
Güncelleme:26.02.2021 13:20
Ümraniye'de saat 20.00 sıralarında Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi üzerinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Yolda yürüyen bir yaya ise kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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