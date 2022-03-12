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İstanbul'da kar aniden bastırdı! Yolda kalan sürücüler kartopu oynadı

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Giriş: 12.03.2022 21:58
Güncelleme:12.03.2022 22:01
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Tüneli'nde bir anda kilitlenen trafikte kalan sürücüler, yolda ilerlemeyi beklerken kartopu oynadı.

Kar yağışı akşam saatlerinde aniden bastırdı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafiğe çıkan sürücüler de yolların karla kaplanması nedeniyle güçlükle ilerledi.

Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli'ndeki trafik akışı da kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi.

Bu sırada bekleyen sürücüler, kendi aralarında kartopu oynadı. Kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor.

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Yolda kalan sürücüler kartopu oynadı
Yolda kalan sürücüler kartopu oynadı
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