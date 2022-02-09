İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

İstanbul Beşiktaş’ta yabancı uyruklu bir şahıs, telefonunu ve parasını çalan 2 gaspçının peşinden koşunca önce dövüldü sonra bıçaklandı. Kan donduran anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Gencin kaçmaması için bacağına sarıldığı gaspçı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, yabancı uyruklu genç ise sınır dışı edildi.

Olay, geçen hafta Salı günü saat 08.00 sularında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah sularında yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir müddet sonra Azimi ile yoldan geçen 2 kişi arasında tansiyon yükseldi. Çıkan tartışmada 2 şahıs Azimi'nin cep telefonunu ile 100 TL'sini çaldı. Talihsiz genç, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.



ÖNCE GASP SONRA BIÇAKLI SALDIRI

Yumruk ve tekmelerle dakikalarca darp edilen Azimi ardından şahıslar tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

KAÇMASIN DİYE BACAĞINA SARILDI

Genç bıçaklanmasına rağmen gaspçılardan birini bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların araya girmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaşırken, genç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları ise hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.



TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Kaçan saldırganı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri çalışma başlattı. Bu kapsamda iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan bekçiler, saldırgan gaspçının Kadir E. olduğunu tespit etti.



YABANCI UYRUKLU GENÇ SINIR DIŞI EDİLDİ

Devam eden çalışmalarda şahıs geçtiğimiz Cuma günü Köyiçi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "yağma (gasp)" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mağdur genç ise tedavisinin ardından sınır dışı edildi.