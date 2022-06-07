07 Haziran 2022, Salı
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İstanbul’da “jammerlı” otomobil hırsızı yakalandı! 24 kişinin katili bakın kim çıktı
Beşiktaş’ta otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan şahsın davasında flaş gelişme. Dosyası kabarık çıkan suç makinesinin, 2014 yılındaki tekne faciasında da izlerine rastlandı. 24 kişinin ölümüne neden olan failin dosyasındaki detaylar dikkat çekti.