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İstanbul’da “jammerlı” otomobil hırsızı yakalandı! 24 kişinin katili bakın kim çıktı

İHA
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Giriş: 07.06.2022 15:19
Beşiktaş’ta otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan şahsın davasında flaş gelişme. Dosyası kabarık çıkan suç makinesinin, 2014 yılındaki tekne faciasında da izlerine rastlandı. 24 kişinin ölümüne neden olan failin dosyasındaki detaylar dikkat çekti.
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