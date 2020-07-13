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İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

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Giriş: 13.07.2020 12:25
Güncelleme:13.07.2020 12:54
Son dakika haberi... Esenyurt’ta işçilerin kaldığı 5 konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı. İşlerin sabah işe gitmesi büyük bir faciayı önlerken, içeride istirahatte olan 4 kişide alevleri kısa sürede fark ederek terk etti. Alev alev yanan konteynerler havadan görüntülendi.

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2233 sokak'ta boş bir alanda bulunan inşaat işçilerin kaldığı 5 adet konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı. İşlerin sabah işe gitmesi büyük bir faciayı önledi. İçeride istirahatte olan 4 işçi ise yangını kısa sürede fark edip konteyner terk etti.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler Esenyurt'un çeşitli noktalarından görülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan konteynerler havadan görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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