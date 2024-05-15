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İstanbul'da iş yeri kurşunlayan 177 kişi tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 12:20
İstanbul'da 2024 yılının ilk 5 ayında, işyeri kurşunlayan ve mala zarar verme suçlarını işleyen 182 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kalaşnikof tüfekler, ruhsatsız otomatik tabancalar ve binlerce mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 177’si tutuklanırken, toplam 50 olay aydınlatıldı.
İstanbul’da iş yeri kurşunlayan 177 kişi tutuklandı
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