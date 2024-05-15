15 Mayıs 2024, Çarşamba
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İstanbul'da iş yeri kurşunlayan 177 kişi tutuklandı
İstanbul'da 2024 yılının ilk 5 ayında, işyeri kurşunlayan ve mala zarar verme suçlarını işleyen 182 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kalaşnikof tüfekler, ruhsatsız otomatik tabancalar ve binlerce mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 177’si tutuklanırken, toplam 50 olay aydınlatıldı.