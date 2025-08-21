İstanbul’da iş çıkışı trafik kilitlendi

İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı. Tatil mevsimi olmasına rağmen akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü. Özellikle D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken yol boyunca uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan kaçmak için sahil yolunu alternatif güzergah olarak tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasına göre kent genelinde yoğunluk akşam saatlerinde ciddi boyutlara ulaştı. Uzmanlar, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik durumunu takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

