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İstanbul’da hayatı durduran kar! Kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim anlattı

A Haber
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Giriş: 25.01.2022 10:49
Türkiye'nin büyük bir bölümü kar yağışı etkisi altında. İstanbul'da kar yağışının sürmesi bekleniyor. Peki ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Bayhan, “Bugün itibariyle İstanbul’da kar yağışı etkisini azaltarak aralıklı devam edecek." dedi.

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