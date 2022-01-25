25 Ocak 2022, Salı
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İstanbul’da hayatı durduran kar! Kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim anlattı
Türkiye'nin büyük bir bölümü kar yağışı etkisi altında. İstanbul'da kar yağışının sürmesi bekleniyor. Peki ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Bayhan, “Bugün itibariyle İstanbul’da kar yağışı etkisini azaltarak aralıklı devam edecek." dedi.