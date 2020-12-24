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İstanbul’da görenleri şoke eden merdiven! Havadan görüntülendi
Son dakika haberi... İstanbul'da D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri şaşkına çeviriyor. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.
Son dakika haberi... İstanbul'da D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri şaşkına çeviriyor. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.