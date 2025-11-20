İstanbul’da gıda güvenliği toplantısı: 8 yeni karar alındı

İstanbul Valiliği'nde gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla kritik bir toplantı düzenlendi. Vali Davut Gül'ün başkanlık ettiği toplantıda 8 önemli karar alındı. İşte tüm detaylar…

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN 8 YENİ KARAR ALINDI

- SOKAK SATICILARI VE İŞLETMELERE DENETİM ARTACAK

- SATILAN ÜRÜNLERDEN ALINAN NUMUNELER 72 SAAT SAKLANACAK

- SOĞUK ZİNCİR İHLALLERİNE KESİNLİKLE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

- 24 SAAT ESASLI GIDA DENETİM KOMİSYONLARI KURULACAK

- HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLACAK

- STANDARTLARA UYMAYAN İŞLETMELERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

- TÜM İŞLETMELERDE 24 SAAT SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI TUTULACAK

- BOZUK ÜRÜN SATAN İŞLETMELER HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

* İLAÇLAMA FİRMALARI DA SIKI DENETİMDEN GEÇİRİLECEK

Toplantıda 2025 yılı denetim raporu da paylaşıldı. Buna göre 11 ayda 135 bin 778 işletmede toplam 196 bin 504 denetim yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye ise 506 milyon lira ceza kesildi. 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 237 işletme faaliyetten men edildi. Toplam 6 bin 745 numune alınarak incelendi.