20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: 8 yeni karar alındı
İstanbul’da gıda güvenliği toplantısı: 8 yeni karar alındı

İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: 8 yeni karar alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 09:55
İstanbul Valiliği'nde gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla kritik bir toplantı düzenlendi. Vali Davut Gül'ün başkanlık ettiği toplantıda 8 önemli karar alındı. İşte tüm detaylar…

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN 8 YENİ KARAR ALINDI

- SOKAK SATICILARI VE İŞLETMELERE DENETİM ARTACAK

- SATILAN ÜRÜNLERDEN ALINAN NUMUNELER 72 SAAT SAKLANACAK

- SOĞUK ZİNCİR İHLALLERİNE KESİNLİKLE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

- 24 SAAT ESASLI GIDA DENETİM KOMİSYONLARI KURULACAK

- HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLACAK

- STANDARTLARA UYMAYAN İŞLETMELERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

- TÜM İŞLETMELERDE 24 SAAT SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI TUTULACAK

- BOZUK ÜRÜN SATAN İŞLETMELER HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

* İLAÇLAMA FİRMALARI DA SIKI DENETİMDEN GEÇİRİLECEK

Toplantıda 2025 yılı denetim raporu da paylaşıldı. Buna göre 11 ayda 135 bin 778 işletmede toplam 196 bin 504 denetim yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye ise 506 milyon lira ceza kesildi. 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 237 işletme faaliyetten men edildi. Toplam 6 bin 745 numune alınarak incelendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da gıda güvenliği toplantısı: 8 yeni karar alındı
Minikler meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
Minikler meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
Kurtlara biber gazıyla müdahale etti!
Kurtlara biber gazıyla müdahale etti!
Gıda güvenliği için 8 yeni karar!
Gıda güvenliği için 8 yeni karar!
Sıcak hava balonu ağaçların arasına daldı
Sıcak hava balonu ağaçların arasına daldı
Ege Denizi’nde tehlikeli provokasyon
Ege Denizi'nde tehlikeli provokasyon
Zehirlenmede gizemli vakalar
Zehirlenmede gizemli vakalar
Tokatlılar güne spor yaparak başlıyor!
Tokatlılar güne spor yaparak başlıyor!
Ankara’da trafik yoğunluğu!
Ankara’da trafik yoğunluğu!
Halit Yukay ’asli kusurlu’ bulundu
Halit Yukay 'asli kusurlu' bulundu
Küçük Yiğit ölümün eşiğinden döndü!
Küçük Yiğit ölümün eşiğinden döndü!
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Kazaya karışan motosikletliye bakarken kaza yaptı
Kazaya karışan motosikletliye bakarken kaza yaptı
Daha Fazla Video Göster