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İstanbul'da fırtına etkili oldu! İşte yıkıma yol açtığı mahalle

A Haber
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Giriş: 19.09.2021 09:06
Dün İstanbul'da birçok noktada fırtına nedeniyle çatılar uçmuş ağaç ve direkler devrilmişti.A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Sultangazi'de fırtınanın yıkıma yol açtığı mahalleden son durumu aktardı.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü ve elektrik kesildi. Fırtınanın etkisiyle mahallede çok sayıda evin çatısı uçarken, bir gecekondunun da çatısı çöktü, sokaklarda bulunan araçlar da zarar gördü.

Fırtınanın vurduğu bölge enkaza döndü. Sultangazi'de 8 ev ve araçlar hasar gördü.

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