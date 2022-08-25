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İstanbul’da feci olay! Dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp

DHA
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Giriş: 25.08.2022 10:14
İstanbul’da denize giren baba ile oğlu dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları devam ediyor. Baba oğlun son anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp
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